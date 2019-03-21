Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında flaş gelişme! 'Anne olmak istiyorum ama...'

Bu olaylar olduğunda 19 yaşında olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Bu olay 7 yıldır sürüyor. Geçen yıl evlendim, anne olmak ve gelecek planlamasını yapmak istiyorum, bu engelden dolayı cesaret edemiyorum" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına aralarında Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün'ün de bulunduğu 11'i tutuksuz 1'i tutuklu 12 sanık ve avukatları katıldı. Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'in mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Cenk Eren adıyla bilinen Yüksel Venedik'in Avukatı İbrahim Hakkı Bozan, yerel mahkemenin kararının kaldırılarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

'ANNE OLMAK İSTİYORUM BU ENGELDEN DOLAYI CESARET EDEMİYORUM'

Savunmasını yapan Gizem Karaca, bu olaylar yaşandığında en daha 19 yaşında olduğunu belirterek, "Ben daha yurt dışından ailem ile birlikte geleli 3-4 sene olmuştu. Çok hızlı şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu madde ile tanıştım. Bir kaç kez arkadaş ortamında içmiştim. Ama hiçbir zaman satın almadım ve satmadım. Hiçbir zaman üstümde bulundurmadığım için de başkasına vermem mümkün değil. Bu olay 7 yıldır sürüyor. Çok etkilendim ve yıprandım. İşim olsun, psikolojim olsun. Geçen yıl evlendim, anne olmak ve gelecek planlamasını yapmak istiyorum, bu engelden dolayı cesaret edemiyorum. Bunu göz önünde bulundurarak değerlendirmenizi istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.