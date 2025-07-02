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Ünlü Kalp göl kurumaya başladı! Görenlerin tanıyamadığı gölün son hali!

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan ünlü Kalp Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kurumaya başlayan gölün kalp şekli bozuldu.

Ünlü Kalp göl kurumaya başladı! Görenlerin tanıyamadığı gölün son hali!

Nemrut Kalderası içerisindeki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı "Kalp Gölü" olarak adlandırılan göl, ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Gölün büyük bir bölümü kururken, havadan dronla çekilen görüntüler su seviyesindeki düşüşü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Ünlü Kalp göl kurumaya başladı! Görenlerin tanıyamadığı gölün son hali! 1

Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliği sebebiyle önemli ölçüde su kaybetti.

CİDDİ BİR KÜÇÜLME

Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin gözlemlendi. Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti.

Ünlü Kalp göl kurumaya başladı! Görenlerin tanıyamadığı gölün son hali! 2

Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti. Dronla çekilen görüntülerde göl yatağının büyük bölümünün kuruduğu, su seviyesinin oldukça gerilediği net bir şekilde görülürken, uzmanlar ise Kalp Gölü gibi hassas ekosistemlerin iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerden kolayca etkilendiğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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