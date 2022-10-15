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Ünlü karikatürist kansere yenik düştü

15.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun, akciğer kanseri sebebiyle 1 aydır tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü karikatürist kansere yenik düştü

Kocaelili uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun (76) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tosun’un akciğer kanseri sebebiyle bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçının ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Birçok ulusal gazetede karikatüristlik yapan Tosun, şehir tiyatrolarına girerek çocuk oyunlarında da rol aldı. 1966 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlene portre karikatür çizme yarışmasına katılan Tosun, 21 saniyede çizdiği portre karikatür ile ikincilik ödülünü kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karikatürist
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