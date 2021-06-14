Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Emel Sayın, ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sayın paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Selçuk Tekay'ın vefatının ardından başsağlığı paylaşımları yapan ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi.
"Güle güle büyük usta üzerine nurlar yağsın"
"Yıllarca aynı popstar Alaturka’da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş …. Güle güle Selçuk Abi… Yattığınız yer Nur olsun…"
"Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay abimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler başsağlığı dileklerimi sunarım."
"Selçuk Tekay aramızdan ayrılmış çok üzüldüm. Türk müziği adına önemli bir keman virtüözü ve besteciydi.Mekanı cennet olsun"
1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir.
100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.
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