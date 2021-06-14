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Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

14.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin usta ismi keman virtüözü, bestekar, aranjör ve şef Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Üzücü haberi ise Selçuk Tekay'la birlikte uzun yıllar çalışan sanatçı Emel Sayın verdi.

Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Emel Sayın, ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sayın paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Selçuk Tekay'ın vefatının ardından başsağlığı paylaşımları yapan ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi.

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Seda Sayan

"Güle güle büyük usta üzerine nurlar yağsın"

Armağan Çağlayan

"Yıllarca aynı popstar Alaturka’da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş …. Güle güle Selçuk Abi… Yattığınız yer Nur olsun…"

Mahsun Kırmızıgül

"Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay abimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler başsağlığı dileklerimi sunarım."

Derya Uluğ

"Selçuk Tekay aramızdan ayrılmış çok üzüldüm. Türk müziği adına önemli bir keman virtüözü ve besteciydi.Mekanı cennet olsun"

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir.

100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

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Armağan Çağlayan Emel Sayın
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