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Ünlü Köfteci 4. Kuşağa devrederek emekliye ayrıldı.

Duygu Dogan Duygu Dogan
EKONOMİ  | 18.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

1920 Sultanahmet Köftecisi’ni 43 yıldır yöneten 3. Kuşak Patron Mehmet S. Tezçakın, tüm yetkilerini 4. Kuşağa devrederek emekliye ayrıldı. Yüzyıllık Markalar Derneği Şubat 2019 etkinliği toplantısında gerçekleşen sürpriz devirde, duygusal anlar yaşandı.

Ünlü Köfteci 4. Kuşağa devrederek emekliye ayrıldı.

İstanbul’un asırlık lezzet durağı 1920 Sultanahmet Köftecisi’ni 43 yıldır yöneten 3. Kuşak Patron Mehmet S. Tezçakın emekliye ayrıldı.

100’üncü yılını görkemli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan ünlü köftecide 3. Kuşak Patron Mehmet S. Tezçakın, tüm yetkilerini 4. Kuşağın temsilcileri Mert, Timur ve Sinan Tezçakın’a devretti.

Yüyıllık Markalar Derneği’nin(YYMD) 1920 Sultanahmet Köftecisi’nin merkez dükkanında yapılan Şubat 2019 etkinliği toplantısında gerçekleşen sürpriz devir-teslimde duygusal anlar yaşandı.

Son dönemlerde ses tellerindeki rahatsızlıktan dolayı konuşmakta zorluk çeken Mehmet S. Tezçakın, tüm aile üyelerini yanına çağırdıktan sonra şunları söyledi:

“Bugün burada şahsım ve Sultanahmet Köftecisi için çok önemli olan bir olaya tanık olacaksınız. Sağlığımla ilgili gelişen olumsuzluklar nedeniyle verdiğim radikal kararı ilk olarak sizlerin huzurunda açıklıyorum. 1976 yılından beri sürdürdüğüm 1920 Sultanahmet Köftecisi yönetimini 4. Kuşak oğullarım ve 5. Kuşak torunlarıma bırakarak emekli oluyorum. Ben üzgün değilim. Oğullarımın müessesemize ve aileye bağlılıkları, bugüne kadar ki başarıları bana yeter. Sultanahmet Köftecisi’ni bıraktığım yerden çok daha ilerisine taşıyacaklarına inancım sonsuz. Ben de Allah ömür verirse aşığı olduğum mesleğim gastronomi ve hobim nümismatik ile daha fazla ilgileneceğim. Tüm bilgi birikimimi ve tecrübelerimi makaleler, kitaplar yazarak ve bedelsiz danışmanlık yaparak paylaşacağım.”

Tezçakın’ın bu kararından o ana kadar haberleri olmayan aile üyeleri, büyük şaşkınlık yaşadı.Ailenin ve YYMD üyelerinin bu duygusal anlarda gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Babasından görevi teslim alan 1920 Sultanahmet Köftecisi 4. Kuşak Temsilcisi Mert Tezçakın da, ilk 3 kuşağın Türkiye’nin en çok tanınan markalarından biri haline getirdikleri Sultanahmet Köftecisi’ni 4 ve 5. Kuşak olarak dünya markası yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Devir teslim şeklindeki özel toplantıda, 3. Kuşak Mehmet Tezçakın ve eşi İsabella Tezçakın,4. Kuşaklar Timur Tezçakın ve eşi Iona, Sinan Tezçakın ve eşi Sema, Mert Tezçakın, 5. Kuşak Mehmet Efe Tezçakın, Alya Tezçakın, Sara Maria Tezçakın, Osman Tiron hazır bulundu.

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1920 SULTANAHMET KÖFTECİSİ

Sultanahmet Köftecisi, 1920 yılında Mehmet Seracettin Efendi tarafından kömürlükten bozma bir dükkanda kuruldu. İlk 2 kuşağın İstanbul’da tanıttıkları lezzet, Mehmet S. Tezçakın’ın 1976 yılında yönetim kadrosuna katılmasıyla önce franchise yoluyla Türkiye’ye, ardından da sınırları aşarak yurt dışına yayıldı.

Sultanahmet Köftecisi ismini de Mehmet S. Tezçakın döneminde alan müessesenin, halen İngiltere, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’de şubeleri bulunuyor.

Yetkilerini 4. Kuşağa devreden Mehmet S. Tezçakın da otelcilik ve turizm eğitimi aldıktan sonra Almanya’da staj yapan, Paris’te restoran işleten gastronomi uzmanı. Tezçakın ayrıca, dünyadaki en kapsamlı Osmanlı Kağıt Paraları Koleksiyonu’na sahip ünlü bir nümismat.

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1920 Sultanahmet Köftecisi emekli Yüzyıllık Markalar Derneği

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