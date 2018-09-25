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Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 22:39 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü film ve televizyon yıldızı 81 yasındaki Bill Cosby, 'şiddet içerikli cinsel taciz' suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

Pennsylvania'da Montgomery Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Cosby'ye ev hapsi cezası vermeyi reddeden yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 10 yılı geçmemek üzere, 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. Nisan ayında cinsel tacizden suçlu bulunan mahkeme de konuşmayı reddetti.

Cosby'nin avukatları temyiz başvurusunda bulunurken Yargıç O'Neill, Cosby'nin kendisini 'cinsel tacizci' olarak kayıt ettirmesini ve tüm bulunduğu yerleri yerel polis birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

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bill cosby cinsel taciz hapis cezası ABD

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