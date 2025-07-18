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Ünlü manastıra 151 bin kişi tırmandı! Herkes akın ediyor, listenin ilk sırasında...

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen Sümela Manastırı, ocak-haziran döneminde 151 bin 315 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ünlü manastıra 151 bin kişi tırmandı! Herkes akın ediyor, listenin ilk sırasında...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor. Turizm sezonuyla ziyaretçi potansiyeli artan Sümela Manastırı, doğa gezisi, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı alternatifleri misafirlerine sunuyor.

Ünlü manastıra 151 bin kişi tırmandı! Herkes akın ediyor, listenin ilk sırasında... 1

"Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ile de dikkati çeken manastır, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine ciddi katkılar sağlıyor.

151 BİN 315 KİŞİ TIRMANDI

Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor. Ziyaretçiler, daha sonra ormanlarla çevrili patika yolu yürüyerek manastıra ulaşıyor.

Ünlü manastıra 151 bin kişi tırmandı! Herkes akın ediyor, listenin ilk sırasında... 2

Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan Sümela Manastırı'nı, yılın ilk yarısında 151 bin 315 kişi ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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