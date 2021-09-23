Ünlü manken Arzu Yanardağ'ın kızı büyüdü! Annesi gibi çok güzel

44 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile sevgi dolu pozlarını sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yanardağ'ın kızı Alara, güzelliğiyle annesinin izinden gidiyor. İşte Arzu Yanardağ ve 15 yaşındaki kızı Alara Maya Serter:

''İYİ Kİ SENİN ANNENİM''

Arzu Yanardağ, kızı Alara'nın doğum günün şu sözlerle kutlamıştı: İyi ki doğdun canımın içi. Güzelliğinle, zekanla, tertemiz kalbinle beni her daim kendine hayran bırakıyorsun. İyi ki senin annenim. Nice güzel yaşların olsun hayatımın anlamı...

Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Serter ile evlendi Çiftin, aynı yıl Alara Serter adında bir kız çocuğu oldu. Arzu Yanardağ ve Ali Serter, 2008 yılında boşandı. Arzu Yanardağ, boşandığı yıl Serhat Türkkan ile evlendi ve 2011 yılında Türkkan'dan boşandı.

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde tiyatrocu bir baba ve hemşire bir annenin kızı olarak İstanbul’da doğdu. Liseyi, Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde okudu. 17 yaşında bir mankenlik ajansına yazıldı ve podyuma adım attı. Oyunculuk eğitiminin ardından 1996'da Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. Arzu Yanardağ, sonrasında birçok projede yer aldı.

ARZU YANARDAĞ'IN YER ALDIĞI PROJELER

Aile Bağları (1991)

Unutabilsem (1998)

Hayat Bağları (1999)

Asansör (1999)

Oyun Bitti (2000)

Ozanlar Yaylası (2000)

Dedelerimi Evlendirirken (2000)

Aşkına Eşkıya (2001)

Hoşgeldin Hayat (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Geçmiş Zaman Elbiseleri (2005)

Düşler ve Gerçekler (2005)

Bir Salkım Üzüm (2005)

Satıcı (2005)

Cumbadan Rumbaya (2005)

Eylül (2005)

Radyo Tantana (2005)

Umut Adası (2006)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006)

Hakkını Helal Et (2007)

Gurbet Yolcuları (2007)

Ünlüler Sirki (2007)

Zülfikar (2008)

Rüzgâr (2008)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2010)

Kalp Ağrısı (2010)

Kolpaçino: Bomba (2011)

Koğuş Akademisi (2013)

Buyur Burdan Kaç - İstanbul Sahne Tiyatrosu (2013)

Umutsuz Ev Kadınları (2014)

Galip Derviş (2014) (Konuk Oyuncu)

Alçalarak Yüksel (tiyatro) (2015)

Küçük Gelin (2015)

Olur İnşallah (2015)

Kocamın Nişanlısı (tiyatro) (2016)

Yeni Gelin (2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017)

Manastır (tiyatro) (2018)

Yaralı Kuşlar (2019)

Hasbihal (2019)

Bu Kadar da Olmaz (tiyatro) (2020)

Türkan Hanım'ın Konağı (2020)



