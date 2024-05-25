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Ünlü model Bella Hadid'den sessiz Filistin eylemi! Kefiye elbisesi ile dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 12:57
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Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Ünlü isimlerin akın ettiği festivalde bu sefer sessiz Filistin eylemi dikkat çekti. Bella Hadid, kefiye elbisesiyle Filistin'e destek verdi...

Ünlü model Bella Hadid'den sessiz Filistin eylemi! Kefiye elbisesi ile dikkat çekti

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle devam ediyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde ABD'li model Bella Hadid de boy gösterdi.

Festival de "L'Amour Ouf" (Beating Hearts) adlı filmin prömiyerine katılan model, şıklığıyla beğeni topladı.

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Siyah erin göğüs dekolteli elbisesi ile festivale katılan ünlü model Cannes pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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KEFİYE ELBİSESİ İLE CANNES SOKAKLARINDA

Filistin asıllı olan Bella Hadid Cannes sokaklarında giydiği kefiye elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Daha önce de Gazze’de devam eden savaşla ilgili açıklama yapan model, 2021 yılında da New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı bir yürüyüşe siyah beyaz kefiye ile katılmıştı.

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Bella Hadid
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