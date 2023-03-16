Ünlü model Jeff Thomas'ın ölümünde korkunç detay! Feci şekilde can verdi! İntihar mı yoksa kaza mı?

Ünlü model Jeff Thomas 35 yaşında hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı Jeff Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Çok sayıda dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması bulunan ünlü model Jeff Thomas'ın ölümü sevenlerini üzdü. Jeff Thomas'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK SIZLATTI!

En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın bu paylaşımını görenler üzüntülerini ifade etti.

Öte yandan genç modelin ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Bir model ajansı için çalışan Jeff Thomas aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu.

Jeff Thomas'ın ölümüne dair, henüz bağlı olduğu ajanstan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



