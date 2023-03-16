MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü model Jeff Thomas'ın ölümünde korkunç detay! Feci şekilde can verdi! İntihar mı yoksa kaza mı?

Ünlü model Jeff Thomas'ın ölümünde korkunç detay! Feci şekilde can verdi! İntihar mı yoksa kaza mı?

16.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Jeff Thomas dairesinin balkonundan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. Feci şekilde can veren ünlü ismin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Polis ünlü modelin intihar ettiğini düşünüyor. Fakat gerçekler otopsi sonucuyla ortaya çıkacak. Peki, Jeff Thomas kimdir? Jeff Thomas neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Ünlü model Jeff Thomas'ın ölümünde korkunç detay! Feci şekilde can verdi! İntihar mı yoksa kaza mı?

Ünlü model Jeff Thomas 35 yaşında hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı Jeff Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Çok sayıda dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması bulunan ünlü model Jeff Thomas'ın ölümü sevenlerini üzdü. Jeff Thomas'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK SIZLATTI!

En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın bu paylaşımını görenler üzüntülerini ifade etti.

A1

Öte yandan genç modelin ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Q1

Bir model ajansı için çalışan Jeff Thomas aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu.

Q2

Jeff Thomas'ın ölümüne dair, henüz bağlı olduğu ajanstan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadarŞeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar
İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini mest ettiİtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini mest etti
Yine rezil oldu! O pozları görenler hemen yorum yaptıYine rezil oldu! O pozları görenler hemen yorum yaptı
Anahtar Kelimeler:
fenomen Sosyal medya fenomeni Model yaşında söyledi

En Çok Okunan Haberler

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Çetelere savaş açmıştı! O ülkenin başkanı böyle duyurdu: Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde...

Çetelere savaş açmıştı! O ülkenin başkanı böyle duyurdu: Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde...

2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.