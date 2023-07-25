Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hayranlarına fena püskürdü! "Rahmetli dedemin adına hesap açıp..."

Son olarak Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Kumru Yıldırım' karakteriyle akıllarda kalan Biran Damla Yılmaz şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde başolü canlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü isim Threads hesabında yaptığı bir paylaşım ile fanlarına kızdı.

"YAPMAYIN RİCA EDİYORUM"

Biran Damla Yılmaz, telefon numarasına ulaşabilmek için babaannesinin hesabını hackleyen ve rahtmetli dedesinin adına hesap açan fanları ile karşı karşıya kalınca neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü isim sosyal medya hesabında fanlarına seslenerek “Böyle etrafındaki insanların numaramı vesaire sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hack’leyip numaramı oradan bulmaya çalışmak… Hani onu da geçtim, rahmetli dedemin adına hesap açıp akrabalarıma yazmak nedir ya? Bu zamana kadar iyi veya kötü kimsenin yazdığına çizdiğine en ufak bir şey demedim ama yapmayın rica ediyorum. İnsanların acıları ile oynayacak kadar ileri gitmeyin! Bırakın bizim de özelimiz olsun. Sadece biraz olsun saygı istiyorum bu kadar.” ifadelerine yer verdi.





