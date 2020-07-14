Ünlü oyuncu bu yöntemlerle ödemlerinden hemen kurtuldu! İşte o doğal tarifler...

Ödem, vücudumuzda, özellikle yumuşak dokularımızda, su toplanması olarak bilinir. Genelde az su içmek, fazla tuz kullanımı, işlenmiş gıda tüketimi ve hareketsizlikten oluşabileceği gibi gereğinden fazla su tüketildiği zaman da oluşur. Kilo alımı da ödemin sebeplerinden biridir. Doğru bir beslenme programı ve ödem attırıcı tariflerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz! Haydi o zaman, elveda ödemler demenin tam zamanı!

VİCDAN ÇORBASI

Fazla kilolarınızın ve ödemlerin verdiği rahatsızlık canınıza tak ettiyse buyurun vicdan çorbası tarifine...

Malzemeler

2 adet soğan

2 adet kabak

2 adet domates

2 yemek kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 demek maydanoz

1 demek dereotu

1 demet nane

İsteğe göre baharat (tuz kullanmamaya özen gösterin)

5-6 bardak su

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir tencereye koyup haşlayın.

Baharatları ekleyin.

İsterseniz rondodan geçirip püre şeklinde, isterseniz de taneli olarak tüketin.

NANE-LİMON-MAYDANOZ ÇAYI

Çok bilinen bu karışım, ödem attırıcı etkisinin yanında iyi bir kış çayı olup soğuk algınlığına için de birebirdir.

Malzemeler

1/2 demet maydanoz

1/2 demet nane

1 limon

1-2 dal ya da 1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 litre su

Yapılışı

Tüm malzemeleri 1 lt suyun içinde kaynatın.

Süzdükten sonra bir sürahi ya da termosun içine alın.

Sabahları aç karnına 1 bardak tüketin.

YEŞİL ÇAY KÜRÜ

Yeşil çayın faydaları saymakla bitmez! Ödem attırıcı etkisinden, kan basıncını düzenlemesine, parkinson ve alzheimer hastalıklarını önlemesinden, kalp sağlığını korumasına, bağışıklığı güçlendirmesinden, sindirimi kolaylaştırmaya kadar birçok faydası var. Günde 2 -3 bardak içmeniz yeterli. Ancak karaciğer sorununuz, tansiyon probleminiz varsa, hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz!