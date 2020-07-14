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Ünlü oyuncu bu yöntemlerle ödemlerinden hemen kurtuldu! İşte o doğal tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ödem atmaya yarayan ve tamamen doğal tariflerden oluşan kürleri denediniz mi? Bu tariflerin içinde yer alan detokslar ve çaylar, hem sağlıklı oldukları hem de hazırlarken çok vaktinizi almadıkları için kolayca ödem atmanıza yardımcı olacaklar. Böylece sizi rahatsız eden şişkinliklere son vereceksiniz! ''Ödem çık hayatımdan!'' diyenlerdenseniz sizin için önerdiğimiz tarifleri es geçmeyin.

Ünlü oyuncu bu yöntemlerle ödemlerinden hemen kurtuldu! İşte o doğal tarifler...

İçindekiler

  • VİCDAN ÇORBASI
  • NANE-LİMON-MAYDANOZ ÇAYI
  • YEŞİL ÇAY KÜRÜ
  • MEYVELİ DETOKS KÜRÜ

Ödem, vücudumuzda, özellikle yumuşak dokularımızda, su toplanması olarak bilinir. Genelde az su içmek, fazla tuz kullanımı, işlenmiş gıda tüketimi ve hareketsizlikten oluşabileceği gibi gereğinden fazla su tüketildiği zaman da oluşur. Kilo alımı da ödemin sebeplerinden biridir. Doğru bir beslenme programı ve ödem attırıcı tariflerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz! Haydi o zaman, elveda ödemler demenin tam zamanı!

VİCDAN ÇORBASI

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Fazla kilolarınızın ve ödemlerin verdiği rahatsızlık canınıza tak ettiyse buyurun vicdan çorbası tarifine...

Malzemeler

  • 2 adet soğan
  • 2 adet kabak
  • 2 adet domates
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 demek maydanoz
  • 1 demek dereotu
  • 1 demet nane
  • İsteğe göre baharat (tuz kullanmamaya özen gösterin)
  • 5-6 bardak su

Yapılışı

  • Tüm malzemeleri bir tencereye koyup haşlayın.
  • Baharatları ekleyin.
  • İsterseniz rondodan geçirip püre şeklinde, isterseniz de taneli olarak tüketin.

NANE-LİMON-MAYDANOZ ÇAYI

Çok bilinen bu karışım, ödem attırıcı etkisinin yanında iyi bir kış çayı olup soğuk algınlığına için de birebirdir.

Malzemeler

  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 demet nane
  • 1 limon
  • 1-2 dal ya da 1 tatlı kaşığı ıhlamur
  • 1 litre su

Yapılışı

  • Tüm malzemeleri 1 lt suyun içinde kaynatın.
  • Süzdükten sonra bir sürahi ya da termosun içine alın.
  • Sabahları aç karnına 1 bardak tüketin.

YEŞİL ÇAY KÜRÜ

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Yeşil çayın faydaları saymakla bitmez! Ödem attırıcı etkisinden, kan basıncını düzenlemesine, parkinson ve alzheimer hastalıklarını önlemesinden, kalp sağlığını korumasına, bağışıklığı güçlendirmesinden, sindirimi kolaylaştırmaya kadar birçok faydası var. Günde 2 -3 bardak içmeniz yeterli. Ancak karaciğer sorununuz, tansiyon probleminiz varsa, hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz!

Malzemeler

  • 2 tatlı kaşığı ve ya 2-3 poşet yeşil çay
  • 1 şişe maden suyu (isteğe bağlı)
  • 1/2 limon
  • 750 ml su

Yapılışı

  • Suyu kaynattıktan sonra yeşil çayı hemen eklemeyin. Çünkü içindeki kateşin maddesi kaynar suyu sevmez. Kaynattığınız suyu 3-5 dakika beklettikten sonra ilave edebilirsiniz.
  • İçine yarım limonu sıkın ve karıştırın.
  • İsteğinize göre demlediğiniz çaya bir şişe maden suyu da ekleyebilirsiniz. Köpüreceği için azar azar eklemenizi öneriyoruz.
  • İster soğuk ister sıcak tüketebileceğiniz mis gibi yeşil çayınız hazır!

MEYVELİ DETOKS KÜRÜ

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Detoks yapmak, ödemin yanı sıra, vücuttan toksinlerin de atılmasını sağlar. Böylece kilo vermenizde de etkili olur. Meyvelerin muhteşem tatlarından faydalanmak sizi hem sağlıklı hem de fit yapar!

Malzemeler

  • 1/2 bardak çilek
  • 1/2 bardak yaban mersini
  • 1/2 bardak ahududu
  • 2 bardak ıspanak

Yapılışı

  • Tarifi gibi yapılışı da kolay! Tüm malzemeleri karıştırın ve rondodan geçirin. Kürünüz hazır bile!
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