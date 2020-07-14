Ünlü oyuncu bu yöntemlerle ödemlerinden hemen kurtuldu! İşte o doğal tarifler...

Ödem, vücudumuzda, özellikle yumuşak dokularımızda, su toplanması olarak bilinir. Genelde az su içmek, fazla tuz kullanımı, işlenmiş gıda tüketimi ve hareketsizlikten oluşabileceği gibi gereğinden fazla su tüketildiği zaman da oluşur. Kilo alımı da ödemin sebeplerinden biridir. Doğru bir beslenme programı ve ödem attırıcı tariflerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz! Haydi o zaman, elveda ödemler demenin tam zamanı!
Fazla kilolarınızın ve ödemlerin verdiği rahatsızlık canınıza tak ettiyse buyurun vicdan çorbası tarifine...
Malzemeler
Yapılışı
Çok bilinen bu karışım, ödem attırıcı etkisinin yanında iyi bir kış çayı olup soğuk algınlığına için de birebirdir.
Malzemeler
Yapılışı
Yeşil çayın faydaları saymakla bitmez! Ödem attırıcı etkisinden, kan basıncını düzenlemesine, parkinson ve alzheimer hastalıklarını önlemesinden, kalp sağlığını korumasına, bağışıklığı güçlendirmesinden, sindirimi kolaylaştırmaya kadar birçok faydası var. Günde 2 -3 bardak içmeniz yeterli. Ancak karaciğer sorununuz, tansiyon probleminiz varsa, hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz!
Malzemeler
Yapılışı
Detoks yapmak, ödemin yanı sıra, vücuttan toksinlerin de atılmasını sağlar. Böylece kilo vermenizde de etkili olur. Meyvelerin muhteşem tatlarından faydalanmak sizi hem sağlıklı hem de fit yapar!
Malzemeler
Yapılışı
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