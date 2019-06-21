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Ünlü oyuncu Burak Deniz askere gitti

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 00:58 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Burak Deniz, başrolünde oynadığı Bizim Hikaye dizisinin final yapmasının ardından askere gitti.

Ünlü oyuncu Burak Deniz askere gitti

Son olarak Bizim Hikaye dizisi ile hayranlarının karşısına çıkan Burak Deniz, dizinin final yapmasıyla birlikte askere gitti. Bedelli askerlikten yararlanan ünlü oyuncu, önceki hafta Tekirdağ'daki birliğine teslim oldu.

Burak Deniz'in askerlik fotoğrafı ise sosyal medyada yayıldı. Saçı ve sakalını kestiren ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekti.

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