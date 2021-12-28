Ünlü oyuncu Burcu Binici, milli basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile dudak dudağa görüntülendi

Burcu Binici, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir ekranda görünmeyen oyuncu kendisinden altı yaş küçük milli basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile Bebek’te objektiflere takıldı.

35 yaşındaki oyuncu ile 29 yaşındaki basketbolcunun birkaç haftadır birlikte olduğu öğrenildi.

Posta’nın haberine göre; Masada romantik anlar yaşayan Burcu Binici ve Muhammed Mustafa Baygül, samimiyetlerini sokağa da taşıdı. İkili, mekandan ayrıldıktan sonra taksi beklemeye başladı.

Çift araç bulduklarında ise aşka geldi. Burcu Binici, Bahçeşehir Koleji basketbol takımında oynayan sevgilisine sarılarak, öpücüklere boğdu.

