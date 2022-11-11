Ünlü oyuncu Cem Özer'den 14 sene sonra gelen kavga itirafı: Şafak Sezer'e bir tane vurdum uçtu, sonrasında mafya...

"Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" filminin çekimleri sırasında Cem Özer ve Şafak Sezer'in kavgası uzun süre kamuoyunda yer etmişti.

2013 yılında konu hakkında açıklama yapan Şafak Sezer, konu hakkında "Cem Özer o cüsseyle beni yerden yere vurur, ama onda o yürek yok. Geçmişte dümenden barıştık, ama sadece dümenden... O projede Uğur Uludağ'ın hatrı için oynamıştım" demişti.

Bugün 2. Sayfa programına katılan usta oyuncu Cem Özer, yıllar sonra söz konusu kavgayı anlattı.

"STARLIK ŞİŞİK EGO İLE OLMAZ"

Cem Özer "Ben o filmde yapımcıydım. O Şafak'ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı. Yoksa biz kişisel bir nedenden kavga etmedik ki. Ekibi saatlerce bekletiyor ve defalarca... Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyorlar. Starlık çok şişik ego olmaz. Star adam çok yüce gönüllü, mütevazı olmalı. Herkesten önce sete gelmeli, örnek olmalı..." dedi.

Ünlü isim konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şafak'ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla çalışırım. Çalışırım tabii... Saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur...

BİR TANE VURDUM UÇTU VE KONDU...

Geç kalınca çıktı kavga da. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle kavga eder. Yakama falan yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra o o kül tablasını fırlatmaya çalışınca elini kesti. Sonra ertesi gün saatinde geldi.

BİRİLERİNİ ARADI, KULAĞIMI ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR...

Öncesinde attı tuttu. Mafya... Birileri aradı beni falan. Abileri aradı beni. Kulağımı çekmeye çalıştırlar."

