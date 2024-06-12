MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Feci ölüm! Ünlü oyuncu Demet Ersoy otelin terasından düşerek hayatını kaybetti

Feci ölüm! Ünlü oyuncu Demet Ersoy otelin terasından düşerek hayatını kaybetti

12.06.2024 18:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelinde terasından düşen 48 yaşındaki tiyatro sanatçısı Demet Ersoy yaşamını yitirdi. İddiaya göre alkollü olan Ersoy kaldığı otelin korkuluğunun kısa olması nedeniyle aşağı düştü.

Feci ölüm! Ünlü oyuncu Demet Ersoy otelin terasından düşerek hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara’dan Bodrum’a gitti.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti.

Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.

AW226129_05

ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI

İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

Son paylaşımı görenleri şaşırttı! "İncecik olmuşsun" Son paylaşımı görenleri şaşırttı! "İncecik olmuşsun"

AW226129_03

Ekiplerin yaptığı kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze otopsiye gönderilirken, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son paylaşımı görenleri şaşırttı! "İncecik olmuşsun"Son paylaşımı görenleri şaşırttı! "İncecik olmuşsun"
Tarzını değiştirdi! Yeni hali çok konuşulduTarzını değiştirdi! Yeni hali çok konuşuldu
Sosyal medyada gündem oldu! Burnu aktı eteğine sildi Sosyal medyada gündem oldu! Burnu aktı eteğine sildi
Anahtar Kelimeler:
vefat
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

İYİ Parti'de Akşener krizi 'Fotoğraflarımı indirin' yazısı

İYİ Parti'de Akşener krizi 'Fotoğraflarımı indirin' yazısı

Mehmet Şimşek detayı damga vurdu! Özgür Özel ilk kez açıkladı

Mehmet Şimşek detayı damga vurdu! Özgür Özel ilk kez açıkladı

AK Parti ve CHP arasında ittifak mesajı! Bahçeli gündeme getirdi

AK Parti ve CHP arasında ittifak mesajı! Bahçeli gündeme getirdi

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.