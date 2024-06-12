Yaprak Dökümü'nün 'Hayriye'si Güven Hokna'nın son paylaşımı şaşırttı! Oyuncunun incecik hali dikkat çekti

Yaprak Dökümü dizisi bitmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Fenomen dizinin oyuncularının son hali sık sık merak ediliyor.

Dizide 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali görenleri şaşırttı.

Usta oyuncu, Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerindeki rolleriyle de biliniyordu.

"HER HALİ GÜZEL"

Şimdilerde 78 yaşında olan usta oyuncu sosyal medyada son halini paylaştı. Zayıfladığı görülen oyuncuya yorum yağdı.

Oyuncunun paylaşımıyla ilgili "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Gençleşmiş", "Hayriye Hanım her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.







