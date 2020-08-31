Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü

Demet Evgar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babannesini kaybettiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Sabahat …Anlamı “güzellik” …Bilenler bilir nese içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı.Koynunda masallariyla büyüdüğümüz baba-annemiz,annemiz,anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye camii den bu dünyadaki son yolculuğuna ugurlayacağız…Sevgilim… Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi ???? Atatürk kızı 30 Ağustos ‘ta…





