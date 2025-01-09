Ünlü oyuncu Deniz Işın tek tek saydı! Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya’ya ateş püskürdü! ‘Peşkeş çekti…’

ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan isimle ilgili ortaya atılan iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Fuat Uğur'un yazısında yer verdiği iddiasına göre ID İletişim şirketinin kurucu ortağı Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.

Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı ve birçok oyuncunun işini engellediği iddia edilmişti. Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

"BİZZAT İŞİME ENGEL OLDU"

Birçok ünlü isim iddiaların ardından Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'a destek olurken bazı oyuncular da yaşadıklarını anlattı. Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini açıkladı.

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."