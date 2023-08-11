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Ünlü oyuncu Emre Karayel, Fenerbahçe - Maribor maçında sinirlendi! 'Stadyuma sokmayın!'

11.08.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan müsabakanın bir bölümünde İrfan Can Kahveci'ye ıslıkla tepki göstermişti. Ünlü oyuncu Emre Karayel, bu durum sonrasında Twitter'dan tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele 0-0 devam ederken ikinci yarının bir bölümünde İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı tepki göstermişti.

"KİMİ GETİRİRSEN GETİR ŞAMPİYON OLAMAZSIN"

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Ünlü oyuncu Emre Karayel, stadyumda yaşananlara dair tepki gösterdi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Karayel, "Fenerbahçe taraftarı tavrını düzeltmezse kimi getirirsen getir şampiyon OLAMAZSIN!! Hala konuya İrfan Can Kahveci özelinde yaklaşanlar var. Benim bahsettiğim herhangi futbolcunun performansı değil, taraftarın ZİHNİYETİ!! Taraftar olmak, taraf olmak değil." ifadelerini kullandı.

"YASAKLAMA KARARINI DESTEKLERİM"

Öte yandan Karayel, bir hesaptan atılan "Fenerbahçe Yönetimi maç devam ederken, herhangi bir futbolcuyu ıslıklayan taraftarların tespit edilerek stadyuma girmelerini yasaklama kararı alırsa destekler misiniz?" gönderisini alıntılayarak "Evet" cevabını verdi.

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