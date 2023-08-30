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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a Venedik Film Festivali'nden büyük ödül!

30.08.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 80'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali bugün başlıyor. Festival, 9 Eylül Cuma günü sona erecek. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’a Venedik Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Bergen filminde başrolü canlandıran ve büyük başarı elde eden Farah Zeynep Abdullah, son olarak henüz yayınlanmayan Bihter filminde başrolü canlandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura'daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Farah Zeynep Abdullah, başarılı performansı sayesinde bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında büyük bir ödüle layık görüldü.

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İtalya’nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura‘daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü‘nü almaya hak kazandı.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE AYNI ÖDÜLÜ ALDI

Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo, Farah Zeynep Abdullah‘a ödül verme gerekçesi olarak Kurt Seyit ve Şura dizisindeki performansı, Bergen’deki başarısı ve yakında yayınlanacak Bither’le birlikte daha da parlayacak kariyerini gösterdi. Kıvanç Tatlıtuğ da yine aynı dizideki rolüyle Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Erkek Başrol Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ

TÜRK FİLMLERİ DE YARIŞACAK

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi" 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

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Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali’nde yarışacak.

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