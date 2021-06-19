Ünlü oyuncu Fırat Çelik hayranlarına müjdeyi verdi

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisiyle hafızalara kazınan Fırat Çelik, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Cihangir’de görüntülenen oyuncu, dijital platformda yayınlanacak olan Saklı dizisi hakkında konuştu.

Altın Küre Ödüllü The Affair dizisinin Türkiye uyarlaması olan Saklı dizisi Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar ve Ahmet Fırat Sungur ile başrolü paylaşacak olan Fırat Çelik, şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi.

Dizinin Temmuz ayında izleyici ile buluşacağını belirten Fırat Çelik, “Birebir uyarlama yapıyoruz. İnanılmaz bir kadromuz var. Güzel bir iş çıkaracağımızı inanıyorum.” diye konuştu.

"ONLAR FRANSA'DA KALDI"

Snob Magazin haberine göre; pandemi dönemini Fransa’da geçiren ve yeğeni Özi ile birlikte çektiği dans videolarıyla adından sıkça söz ettiren Fırat Çelik, “Dizide danslarınızı görebilecek miyiz?” sorusuna gülerek “Onlar Fransa’da kaldı. Yeğenimle birlikte yaptığım eğlence amaçlı danslardı” yanıtını verdi.

Fransa’da mekân işletmeciliği de yapan Çelik, “Tekrardan Fransa’ya dönecek misiniz?” şeklindeki soruyu ise “Şu an çok güzel bir proje çıktı. Şimdilik Türkiye’deyim. Orada mekânımız var, biraz zor ama devam ediyoruz.” diyerek yanıtladı.

