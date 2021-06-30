Ünlü oyuncu Gal Gadot üçüncü kez anne oldu

Canlandırdığı 'Wonder Woman' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Gal Gadot, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Gadot, bir kız bebek dünyaya getirdi.

KIZININ ADINI AÇIKLADI

Çocukları ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan 36 yaşındaki yıldıza, takipçilerinden 2.7 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Gal Gadot, "Tatlı ailem. Bundan daha minnettar, mutlu ve yorgun olamazdım. Hepimiz Daniella'nın ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

