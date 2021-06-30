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Ünlü oyuncu Gal Gadot üçüncü kez anne oldu

30.06.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Wonder Woman' filminin yıldızı Gal Gadot, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medyada duyuran 36 yaşındaki oyuncu, bebeğinin adını da açıkladı.

Ünlü oyuncu Gal Gadot üçüncü kez anne oldu

Canlandırdığı 'Wonder Woman' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Gal Gadot, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Gadot, bir kız bebek dünyaya getirdi.

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KIZININ ADINI AÇIKLADI

Çocukları ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan 36 yaşındaki yıldıza, takipçilerinden 2.7 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Gal Gadot, "Tatlı ailem. Bundan daha minnettar, mutlu ve yorgun olamazdım. Hepimiz Daniella'nın ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

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