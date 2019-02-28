CSI, The 4400, Invasion, The Mentalist gibi popüler dizilerde oynayan ünlü oyuncu Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.
Ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı.
44 yaşında oyuncunun intihar edip etmediği henüz bilinmezken ünlü oyuncunun menejeri bu iddiaları "Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi.
Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.
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