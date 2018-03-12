Ünlü oyuncu Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde Şehzade Orhan'ı canlandıracak

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 2018’in en iddialı projelerinden Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı proje hikâyesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de büyük merak uyandırdı.

İlgi ile beklenen dizide, 'Şehzade Orhan' karakterine İsmail Demirci hayat verecek. Sultan Murad Han’ın vefatından sonra tahtın bir diğer varisi ve yıllarca Bizans’ın esiri olan Şehzade Orhan, saltanat sırasının kendisine geldiğini düşünerek, her daim Mehmed’le savaşa hazır olacaktır.

Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.