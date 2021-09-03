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Ünlü oyuncu Mert Yavuzcan’ın baba acısı! Bu sözlerle duyurdu...

03.09.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan 'Baş Belası' adlı dizide rol alan Mert Yavuzcan, babasının vefatı ile sarsıldı. Kötü haberi takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki Yavuzcan, üzüntüsünü de dile getirdi.

Ünlü oyuncu Mert Yavuzcan’ın baba acısı! Bu sözlerle duyurdu...

'Dolunay', 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk', 'Ne Münasebet' ve 'Aşkın Bedeli' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mert Yavuzcan'ın babası hayatını kaybetti. Yavuzcan, acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

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Üzüntüsünü ifade eden oyuncu, "Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09.2021 Cuma günü (bugün) Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..." ifadelerini kullandı. Takipçileri, Mert Yavuzcan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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Dolunay dizisi Baş Belası dizisi
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