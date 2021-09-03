Ünlü oyuncu Mert Yavuzcan’ın baba acısı! Bu sözlerle duyurdu...

'Dolunay', 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk', 'Ne Münasebet' ve 'Aşkın Bedeli' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mert Yavuzcan'ın babası hayatını kaybetti. Yavuzcan, acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

Üzüntüsünü ifade eden oyuncu, "Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09.2021 Cuma günü (bugün) Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..." ifadelerini kullandı. Takipçileri, Mert Yavuzcan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.





