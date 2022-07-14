Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi! "Tablo gibisin"

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk deneyimi de bulunan Özge Borak, yılların oyuncularından biri... İlk olarak 2003 yılında ekran önüne geçen Borak, seneler içerisinde birçok projeye imza attı. Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Borak, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündemde yerini alıyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Özge Borak, mayolu pozunu takipçileriyle paylaştı.

O poza, "Tablo gibisin", "Şiir gibisin" yorumları geldi.

Tatil molası veren oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

40 yaşındaki isim, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.





