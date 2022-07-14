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  4. Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi! "Tablo gibisin"

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi! "Tablo gibisin"

14.07.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ihlamurlar Altında, Küçük Kadınlar, İstanbullu Gelin gibi projelerde yer alan Özge Borak, bu senenin başında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında 'Aslan' maskesinin ardındaki isim çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Özge Borak, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi! "Tablo gibisin"

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk deneyimi de bulunan Özge Borak, yılların oyuncularından biri... İlk olarak 2003 yılında ekran önüne geçen Borak, seneler içerisinde birçok projeye imza attı. Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Borak, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündemde yerini alıyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Özge Borak, mayolu pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi!

O poza, "Tablo gibisin", "Şiir gibisin" yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi!

Tatil molası veren oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi!

40 yaşındaki isim, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi!

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi!

Ünlü oyuncu Özge Borak mayolu poz verdi!

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Özge Borak
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