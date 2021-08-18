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Ünlü oyuncu Özgü Kaya en acı günü! Anneannesini kaybetti

18.08.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil yaptığı sırada aldığı acı haberle yıkılan Özgü Kaya, sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak anneannesini kaybettiğini duyurdu. Özgü Kaya son olarak Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya en acı günü! Anneannesini kaybetti

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Özgü Kaya, anneannesini kaybettiğini açıkladı. Fethiye'de tatil yaptığı sırada acı haberi alan Kaya'ya sosyal medyadan sevenleri destek verdi.

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Annesinin ölümünün ardından duygusal bir mesaj paylaşan Özgü Kaya şu ifadeleri kullandı:

Güzel kalpli ananem, pamuğum melek oldu... Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesine narin bedeni dayanamadı içimde iyiliğe, insanlığa, sevgiye dair ne varsa o güzel kalbine binlerce şükür! Ona beslediğim minnet tarifsiz. Duruşuyla, bakışıyla asil kadınım, misss kokulum, güçlü meleğim, kalbine evreni sığdırabilenim iyi ki sen! En güzel yerde bize eşlik edeceğini biliyorum. Kokun hep aklımda, seni çok seviyorum.
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