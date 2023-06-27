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  4. Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafik magandası şoku! Sokak ortasında darp edildi... “Yerde kafama tekme yedim”

Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafik magandası şoku! Sokak ortasında darp edildi... “Yerde kafama tekme yedim”

27.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özgür Özberk, sokak ortasında yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darp edildi. Kadıköy’de yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken Özberk sosyal medya hesabından, "Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" açıklamasında bulundu.

Kadıköy’de Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde ünlü oyuncu Özgür Özberk trafikte hız yaptığı için ikaz ettiği sürücü tarafından darp edildi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu iddiaya göre süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darp edildi.

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Araçtan inen şahıs ünlü oyunca tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu.

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Sosyal medya hesabından Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Yaya geçidine hızla giren araca ’Kardeşim dikkat etsene’ dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi” açıklamasında bulundu. (İHA)

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