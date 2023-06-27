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Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı! “Ekran önü hava cıva”

27.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal, haberin anlatımını yapan dış sesi beğenmeyince canlı yayında duruma tepki göstermişti. Ana haber bültenine kendi adını verdiği için sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getiren Portakal seyircisinden özür dileyerek sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Sosyal medyadaki tepkilerin sonrasında ‘dış ses’ çıkışına bir cevap da gazeteci Fulya Öztürk’ten geldi.

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı! “Ekran önü hava cıva”

Sözcü TV’de yayınlanan Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, bülten sırasında Yunanistan hakkındaki bir haberi anlatan dış sesi beğenmedi. Haberin bitiminden sonra Fatih Portakal, canlı yayında “Nasıl dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim.O yüzden haberin her şeyinden sorumluyum ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim. Aynı uygulamayı, aynı şevkati, aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum bunu da üstüme alıyorum. Bu dış ses için sizden özür diliyorum" şeklinde konuştu. Fatih Portakal’ın çıkışı Twitter’ın gündemine de yerleşti.

TEPKİLER GECİKMEDİ

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Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ çıkışı özellikle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken gazeteci Fulya Öztürk Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duruma sessiz kalamadı.

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Geçtiğimiz aylarda da ikili arasında gerilim yaşanırken Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zahmet etseydiniz de bültene çıkmadan önce haberi izleseydiniz. ‘Adımı veriyorum bu bültene’ diyorsunuz daha yayınlanan haberden haberiniz yok. Demek ki yeteri kadar özverili çalışmıyormuşsunuz siz de. Ekran önü hava cıvaaaa. Haberi okuyan kızcağızz da ağlıyordur şimdi günah ya.” ifadelerini kullandı.

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fatih portakal Fulya Öztürk sözcü

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