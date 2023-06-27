Acun Ilıcalı genç aşkını yanından ayırmıyor! "Çok rahatlatıcı..."

Sibel Arna'nın YouTube'daki programı 'Ne olursan Ol Rahat Ol’un' tanıtım bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı uçak maliyetine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

Programda her konuda samimi sözler söyleyen Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında da konuştu. Gittiği her ülkeye sevgilisini de götüren Ilıcalı son olarak Çeşme'de arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayken Ayça Çağla'yı da takımına almıştı.

Keyifli anlarını paylaşan Acun Ilıcalı, Sibel Arna’nın “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” programıda Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkisi için de samimi itirafta bulundu.

Ilıcalı “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” dedi.

İLİŞKİ İTİRAFI

Acun Ilıcalı ayrıca "İlişki konusunda çok başarılı biri olamadım, bu konularda hatalarımdan bazı dersler alıyorum ve yapmamaya çalışıyorum diyebiliriz" itirafıyla da şaşırttı.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan bir süre sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla ile aşk yaşamaya başlamıştı.

