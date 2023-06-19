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Ünlü oyuncu Özgür Özberk trafikte saldırıya uğradı! Hastaneden fotoğraf paylaştı

19.06.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özgür Özberk, trafikte girdiği tartışma sonucunda darbedildi. Yaralanan Özberk hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak "Bu ülkede şansa yaşıyoruz, bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin." dedi.

Ünlü oyuncu Özgür Özberk trafikte saldırıya uğradı! Hastaneden fotoğraf paylaştı

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Özgür Özberk, trafik kurallarını hatırlattığı için hastanelik oldu.

"YERDE KAFAMA TEKME YEDİM"

Yaya şeridine hızlı giren bir aracın şoförünü uyardığı için darbedildiğini söyleyen Özberk, sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“Yaya şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi… İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi.”

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