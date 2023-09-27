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Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu! Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem'deki rolleriyle tanınmıştı

27.09.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun İstanbul'daki bir parkta ölü bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, başta "Sihirli Annem" ve "Çocuklar Duymasın" olmak üzere birçok dizide aldığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Seda Fettahoğlu 2

Yapılan incelemeler sonucu yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

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Acı haberin ardından Oyuncular Sendikası Twitter üzerinden; 'Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz' mesajını paylaştı.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Seda Fettahoğlu 1

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.


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