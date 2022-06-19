Ünlü oyuncu Serhat Özcan ile Deniz İpek Ayvalık'ta evlendi!

Tiyatro ve sinema dünyasının dev ismi ve dizi filmlerin önemli oyuncusu Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı ve samimi arkadaş olduğu, 5 yıl önce ise bu arkadaşlığını sevgililiğe dönüştürdüğü Avukat Deniz İpek ile Ayvalık’ta yakın dostlarının katıldığı nezih bir düğünle evlendi.

Ayvalık’ın nezih mekânlarından Sahilkent Mahallesi, Şirinkent mevkiinde Deniz İpek’in amcasına ait nezih bir restoranda gerçekleşen nikâh töreninde; Serhat Özcan’ın ailesi, ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen, ünlü şair Nevzat Çelik, kendisi gibi başarılı oyuncu kardeşi Reha Özcan, Balıkesir Barosu Başkanı Avukat Erol Kayabay, tiyatro sanatçısı Erkan Cılak, ünlü manken Ece Önder ve yakın dostları hazır bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in nikâhı kıydığı nezih düğünde, İzmir’den gelen Grup Fortie Sanat, en güzel şarkılarını Özcan çifti için seslendirdi.

Bir Demet Tiyatro’nun Tirbuşon’u olarak adım attığı dizi film dünyasında; Ulan İstanbul’da Talip Bey, Kalbim Ege’de Kaldı’da Ali Kürük, Çukur’da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka’da Rüstem karakterleriyle ününe ün katan Serhat Özcan nikah töreninde son derece keyifli ve bir o kadar da heyecanlıydı.

"ÇOK BEKLEDİK BUGÜNÜ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, “Çünkü biz epey uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık ‘tamam’ dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık’ta yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.



Gelin Deniz İpek Özcan ise, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Uzunca zamandır bugünü bekliyorduk. Burada dostlarımızla birlikte bu anı yaşamak bizi çok mutlu etti” demekle yetindi.

Özcan çiftinin nikâh şahidi olan ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen, Serhat Özcan’ın nikâh şahidi olabilmek için özellikle düğüne geldiğini belirterek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise birbirini çok seven çiftin nikahını kıymaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özcan çiftine mutluluklar temenni etti.

Nezih düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar neşe ile devam etti.

