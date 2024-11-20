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  4. Ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! Önce emniyet şeridinde zorla durdurdular sonra hakaretler savurdular! ''Adam arabanın üstüne oturdu...''

Ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! Önce emniyet şeridinde zorla durdurdular sonra hakaretler savurdular! ''Adam arabanın üstüne oturdu...''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.11.2024 09:12
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'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman', 'Bozkır Arslanı Celaleddin' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' gibi birçok dönem dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı. Ünlü oyuncuyu önce emniyet şeridinde zorla durdurdular sonra hakaretler savurdular. Araç içerisinden camlarını kilitleyerek video çeken Sezgin Erdemir o anlarını paylaştı. Erdemir'in videosundaki ''Adam arabanın üstüne oturdu'' ifadeleri ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! Önce emniyet şeridinde zorla durdurdular sonra hakaretler savurdular! ''Adam arabanın üstüne oturdu...''

Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde hayat verdiği Şirkuh karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte korku dolu anlar yaşadı. Ünlü isim, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.

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Sezgin Erdemir, seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı. Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu.

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'ADAM ARABANIN ÜSTÜNE OTURDU'

Araç içerisinden camlarını kilitleyerek video çeken Sezgin Erdemir o anları saniye saniye kaydetti. Erdemir'in ''Şuan burada mahsur bırakılmış durumdayım. Gidemiyorum. Adam arabanın üstüne oturdu.'' sözleri dikkat çekti.

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TUTUKLANDILAR

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisi
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