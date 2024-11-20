Ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! Önce emniyet şeridinde zorla durdurdular sonra hakaretler savurdular! ''Adam arabanın üstüne oturdu...''

Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde hayat verdiği Şirkuh karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Sezgin Erdemir trafikte korku dolu anlar yaşadı. Ünlü isim, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.
Sezgin Erdemir, seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı. Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu.
Araç içerisinden camlarını kilitleyerek video çeken Sezgin Erdemir o anları saniye saniye kaydetti. Erdemir'in ''Şuan burada mahsur bırakılmış durumdayım. Gidemiyorum. Adam arabanın üstüne oturdu.'' sözleri dikkat çekti.
Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
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