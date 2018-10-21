Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, kişisel Insatagram hesabından yaptığı paylaşımında, 6 yaşındayken uğradığı tacizi, takipçileriyle paylaştı. Bozoğlu'nun bu paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya, destek yağdırdı.

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken sevilen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu değişimin ardındaki olayı, ilk kez sosyal medya paylaşımıyla anlattı.

Bozoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı?

Benim için bunların ötesinde bir anlamı var bu fotoğrafın. Müsaadenizle anlatayım:

Yaralı çirkin ördek yavrusunun, sağlıklı ve güçlü bir kuğuya dönüşme hikâyesi bu fotoğraf; benim hiç anlatmadığım hikâyem:

Çocukluk döneminde çok küçük yaşta cinsel tacize uğrayan kız çocuğu çok ağlar. Çok korkmuştur. Başına gelenin ne olduğunu tam bilemese de, bir şeylerin çok yanlış olduğunun ve büyük bir tehlikeden sağ çıktığının farkındadır...6 yaşındadır. Başına gelen olayın bir şekilde, anne olmak ve bebek sahibi olmakla alakalı olduğunu da bilir. Ailesindeki ve çevresindeki herkes ona böyle bir şeyin, onun yaşında olmasının mümkün olmadığını söylemesine rağmen ikna olmaz.3 sene boyunca her gece ağlayarak dua eder:”Allah’ım ne olur lütfen bebeğim olmasın, ben daha kendim bebeğim, çok küçüğüm, ne olur Allah’ım ne olur bebeğim olmasın...” diye. Başına gelenleri kendi suçu zanneder. Öyle ya, o kötü bir kız olmasa, bunlar neden onun başına gelmiş olabilir ki?