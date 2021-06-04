Ünlü oyuncudan sürpriz sonlu video! Ayça Erturan anne oluyor

Hâlen Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam eden başarılı oyuncu Ayça Erturan anne olacağını duyurdu. 2014 yılında Oğulcan Kırca ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yakın arkadaşlarına gönderdiği sürpriz kutuda müjdeli haberi veren Erturan, arkadaşlarının şaşkın hallerini paylaştı.
Bkm mutfak oyuncularından Ayça Erturan, anne olacağını yayınladığı o video ile verdi. İlk kez 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı güldürü şovunda ekranlarda boy gösteren Turan, 2014 yılında usta oyuncu Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine girmişti. Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu evliliğini sürdüren, oyuncu anne olacağının müjdesini yakın ailesi ve yakın arkadaşlarına hazırladığı sürpriz kutularla verdi.
Erturan, İnstagram hesabından yayınladığı videoda arkadaşlarına minik bir sürpriz hazırladığını ve arkadaşlarına hediye edeceğini söyleyen ünlü oyuncu arkadaşlarının tepkilerini kameraya kaydetti. Aralarında Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Sarp Akkaya, Şükrü Yıldız ve Ebru Cündebeyoğlu gibi daha bir çok ismin yer aldığı videoda kutuyu açar açmaz şaşkınlık geçirirken, en çok da şaka yapıyorsun tepkileri verildi. Ünlü oyuncunun yaklaşık 4 aylık hamile olduğu ve kutunun içine bebeğinin ultrason görüntüsünü koyan Erturan'ın gönderisine yakın arkadaşları tebrik mesajları yağdırdı.
1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve yazar. 1.70 boyundadır. Ayça Erturan, ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Hâlen Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Avrupa Yakası Banu
Bir Demet Tiyatro
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Yağmurdan Kaçarken
Evli ve Öfkeli
Kadın
Akıncı
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