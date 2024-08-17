Ünlü oyuncunun villası alev alev yandı! Aras Bulut İynemli'nin evindeki yangını görenler telefona sarıldı

Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı villanın bahçesindekki tek katlı ahşap müştemilatta başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Aras Bulut İynemli'nin villasına da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

GECE SAATLERİNDE ALEV ALDI

Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER ÜNLÜ OYUNCUNUN VİLLASINA DA SIÇRADI

Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. Yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)