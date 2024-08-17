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  4. Ünlü oyuncunun villası alev alev yandı! Aras Bulut İynemli'nin evindeki yangını görenler telefona sarıldı

Ünlü oyuncunun villası alev alev yandı! Aras Bulut İynemli'nin evindeki yangını görenler telefona sarıldı

17.08.2024 23:12
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Son olarak Deha dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın çıktı. İynemli'nin Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangın hasar bıraktı.

Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı villanın bahçesindekki tek katlı ahşap müştemilatta başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Aras Bulut İynemli'nin villasına da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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GECE SAATLERİNDE ALEV ALDI

Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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ALEVLER ÜNLÜ OYUNCUNUN VİLLASINA DA SIÇRADI

Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. Yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Çeşme ve Menderes'ten alevler yükseliyor Çeşme ve Menderes'ten alevler yükseliyor
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın Aras Bulut İynemli villa
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