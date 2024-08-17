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Biri piknik ateşinden, diğeri sigaradan! İzmir'deki orman yangınlarında gözaltılar var: Menderes'te de alevler etkili olmaya başladı

17.08.2024 20:08
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Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangını haberleri İzmir'den de gelmişti. Karşıyaka'daki yangının piknik ateşinden, Ödemiş'teki yangının ise sigaradan çıktığı belirlendi. İzmir'deki yangınlarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Bu sırada Menderes'te de orman yangını başladı. Azerbaycan yangınlar için 1 yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.

Biri piknik ateşinden, diğeri sigaradan! İzmir'deki orman yangınlarında gözaltılar var: Menderes'te de alevler etkili olmaya başladı

Son günlerde Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir'deki yangınlarda 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN YUMAKLI: AKTİF 8 YANGIN VAR, 4'ÜNÜN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aydın Bozdoğan haricindeki 4 yangının enerjisi an itibarıyla düşürüldü" dedi. Bakan Yumaklı ayrıca şunları kaydetti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz alanda iki farklı nokta var, güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 km'lik bir hat yaptı. Maalesef önceki gün rüzgarın oluşturduğu şiddetli hasar çok geniş bir alana yayıldığından bizlerin de müdahale şansını güçleştirmişti. Bu 9 km'lik hatta orta alanlardaki büyük oranda kısım halledildi.

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Gün içinde 3 yangın oldu. Biri İzmir Menderes'te baraj yanında. Enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi. Şu anda müdahale sürüyor.
Şu anda 8 aktif yangınımız var. Dördünün enerjisi düşürüldü."

İZMİR MENDERES'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde de orman yangını başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra gerçekleştirildi. Yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

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BAKAN YUMAKLI: “İZMİR’DEKİ YANGIN PİKNİK ATEŞİNDEN ÇIKTI”

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiinde geçtiğimiz gün saat 21.10 sıralarında çıkan yangına müdahale de sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan yangınlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiindeki yangına dair bilgiler aktaran Bakan Yumaklı, İHA'nın aktardığına göre şöyle konuştu:

“Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14’te tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde bir yangın daha çıktı. Her 2 yangın da ormanlık alanında başladı. Yangın 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten çıktı. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara, 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 beş personel sevk ettik. Özellikle Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 1 evin de çatısına yangın sirayet etti. Rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılanıyor. Zaman da alevlenebiliyor. Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok.”

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OTLUK ALANDA SİGARA İÇERKEN ÇIKARMIŞLAR

Ödemiş ilçesinde bağlı Beydağ’daki yangının, 2 çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış olduklarını söyleyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Bunlar da gözaltına alındı. Kararsız bir rüzgar var. Zaman zaman müdahale eden arkadaşlarımızın hayati tehlike atlatmasına sebep olan durumlar olabiliyor. Herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlılar için üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, 1 helikopter, 10 kara aracı, 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette.”

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Manisa’nın Gördes ilçesindeki yangının kırsal alanda başladığını ve ormana sirayet ettiğini ifade eden Bakan Yumaklı, yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığının altını çizdi. Sözlerini sürdüren Yumaklı, “Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 99 kara aracı ve 512 personel sevk etmiştik. İlk başta enerjisini oldukça düşürmüştük ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar maalesef büyümesine sebep oldu” şeklinde konuştu.

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ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü. Aliyev orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğini iletti, 1 söndürme uçağı görevlendirdiklerini belirtti.

İzmir'de orman yangını! 5 ilde 3 bin 583 kişinin tahliye edildi İzmir'de orman yangını! 5 ilde 3 bin 583 kişinin tahliye edildi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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