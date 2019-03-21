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Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa aşkı uğruna işi bıraktı, evleniyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Meslekten aşkı uğruna emekli olan porno film yıldızı Mia Khalifa ile ünlü şef Robert Sandberg evlilik için ilk adımı attı.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa aşkı uğruna işi bıraktı, evleniyor

Lübnan asıllı porno film yıldızı Mia Khalifa, artık ununu eledi eleğini astı. Porno sektörünün tanınan yüzü olan ve West Ham United taraftarlığıyla da bilinen Khalifa, sevgilisinden gelen evlilik teklifine "Evet" dedi.

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Mia Khalifa, İsveçli sevgilisi Robert Sandberg ile nişanlandığını ise sosyal medya hesabından sevenlerine "Dünyanın en şanslı kızıyım ve evet dedim. Nişanlandık" notuyla duyurdu.

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Oyuncunun ünlü bir şef olan sevgilisi Robert Sandberg ise nişanlandıklarını "Bu hafta sonu Chicago'ya gittik ve Smyth'de harika bir akşam yemeği yedik. Mia Khalifa'ya evlenme teklif ettim ve 'Evet' dedi! notuyla paylaştığı bir fotoğrafla ilan etti.

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Aşkı uğruna artık porno sektöründen emekli olan 26 yaşındaki Mia Khalifa, artık Premier Lig'de spiker olarak çalışacak.

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Ayrıca Youtuberlık ve spor yorumculuğu da yapan Khalifa, ardından üzgün bir hayran kitlesi bıraktı.

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