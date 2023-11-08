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  4. Ünlü rapçi Kolera hayranının isteğini kırmadı ve ayak fotoğrafı paylaştı! "Feda olsun fetişimize"

Ünlü rapçi Kolera hayranının isteğini kırmadı ve ayak fotoğrafı paylaştı! "Feda olsun fetişimize"

08.11.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Kolera lakaplı rapçi Esen Güler bir hayranından gelen isteği kırmadan ayaklarının çıplak fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü rapçi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Feda olsun fetişimize" notunu ekledi.

Rapçi Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera lakaplı Eser Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem yaratmayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda boşandığı Sagopa Kajmer adıyla bilinen rapçi Yunus Özyavuz'da şiddet gördüğünü ifade ederek sert sözler sarf eden Kolera lakaplı Eser Güler günlerce konuşulmuştu. Boşanmanın ardından zor günleri geride bırakan ünlü rapçi, "Ayaklarını görmek istiyorum" diyen bir hayranının isteğini geri çevirmeyince sosyal medyanın en çok konuşulduğu konulardan biri oldu.

"ÇORBAMI ÇIKARIP ANLIK PAYLAŞTIM"

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Hayranının soru-cevap bölümünden ayaklarının fotoğrafını görmek istediğini belirtmesi üzerine paylaşım yapan Kolera, "Kemal önce içimden 'Keşke herkesin her istediği olsa' dedim. Sonra da çorabımı çıkarıp anlık çektim. Feda olsun fetişimize" notunu ekledi.

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sosyal medya Sagopa Kajmer Kolera (Esen Güler)

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