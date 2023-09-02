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    4. Eski sevgilisini kaçırdı! Kollarını bağlayarak zorla yüzüne, göğüslerine ve kasığına adını dövme yaptı

    Eski sevgilisini kaçırdı! Kollarını bağlayarak zorla yüzüne, göğüslerine ve kasığına adını dövme yaptı

    02.09.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya’da yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. 20 yaşındaki Gabriel Henrique Alves Coelho isimli bir adam eski sevgilisi Tayane Caldas’i kaçırdı. Genç kadının kendisinden ayrılması üzerine öfkelenen Coelho kaçırdığı kızı ellerini kollarını bağlayarak yüzüne, kasıklarına ve göğüslerine zorla adını dövme yaptı.

    Brezilya’nın Taubate kentinde eski sevgilisi tarafından kaçırılan Tayane Caldas isimli bir genç kız kabusu yaşadı. Eski sevgilisini kaçıran Coelho, zorla evinde hapsettiği kızın yüzüne, göğüslerine ve kasığına “Gabriel Coelho” dövmesini yaptı. Genç kızın yüzündeki mürekkep izi sağ çenesinin kemiği boyunca uzanıyordu.

    HEMEN POLİSİ ARADI

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    Dövmeyi yapmayı bitirdiğinde eski sevgilisinin aynaya bakmasını söylediğini dile getiren Caldas, “Bana aynaya bakmamı söylediğinde şoke oldum. Korkunçtu. Artık yaşamak istemiyordum. Olanlardan bir ay sonra terapiye başladım. Gerçekten kötü bir durumdaydım; zihnim bir düşünce kasırgası gibiydi. Hatırlamamak için dövmelere bakmaktan kaçınıyordum” dedi.

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    24 saat sonra serbest bırakıldığında polise haber verdiğini ifade eden Caldas, eski sevgilisinin hemen tutuklandığını ve dövmelerini sildirmek için lazer tedavisine başladığını söyledi.

    5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

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    3 yıllık ilişkileri olan Caldas ve Coelho kıskançlık krizlerinden doğan nedenlerle sürekli olarak kavga ediyordu. Ayrılık kararı verdikten sonra Caldas, eski sevgilisi tarafından sürekli olarak tehdit edildiğini ve kendisi hakkında uzaklaştırma emri çıkarttığını söyledi. Coelho uzaklaştırma emrini ihlal etmekten ve ciddi bedensel yaralanmaya neden olmaktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    Brezilya dövme

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