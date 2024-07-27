MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü rapçi Norm Ender'e özel hayatı soruldu! Evlilik için bakın ne dedi

Ünlü rapçi Norm Ender'e özel hayatı soruldu! Evlilik için bakın ne dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rapçi Norm Ender son dönemde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği 'Parla' marşı ile gündemde. Çok sevilen bu marş ile birlikte birçok ödüle layık görülen ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü rapçiye hayatında biri olup olmadığı soruldu. Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi.

MYNET-Türk rap müziğinin popüler isimlerinden biri olan Norm Ender, son dönemde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği 'Parla' marşı ile adından söz ettiriyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Her konseri büyük beğeni toplayan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Norm Ender'e'duygu durumuzda hayatınız nasıl? Hayatınızda biri var mı?' diye soruldu.

NORM 14

AÇIK AÇIK CEVAP VERDİ

Ünlü rapçi Norm Ender ise 'çok klasik olacak ama işimle evliyim. Özellikle Parla'dan sonra tüm etkinliklere, ödül törenlerine katılmaya çalışıyorum. Şu anda biraz daha kafa dinliyorum. Öyle şeylere ayıracak vaktim olmadı'

norm ender

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Norm Ender
En Çok Okunan Haberler
Otomobil satışları için bir karar daha

Otomobil satışları için bir karar daha

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Ödediği hesabı tek tek saydı

'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Ödediği hesabı tek tek saydı

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.