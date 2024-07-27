Ünlü rapçi Norm Ender'e özel hayatı soruldu! Evlilik için bakın ne dedi

MYNET-Türk rap müziğinin popüler isimlerinden biri olan Norm Ender, son dönemde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği 'Parla' marşı ile adından söz ettiriyor.

Her konseri büyük beğeni toplayan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Norm Ender'e'duygu durumuzda hayatınız nasıl? Hayatınızda biri var mı?' diye soruldu.

AÇIK AÇIK CEVAP VERDİ

Ünlü rapçi Norm Ender ise 'çok klasik olacak ama işimle evliyim. Özellikle Parla'dan sonra tüm etkinliklere, ödül törenlerine katılmaya çalışıyorum. Şu anda biraz daha kafa dinliyorum. Öyle şeylere ayıracak vaktim olmadı'