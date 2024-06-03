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  4. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in acı günü! Annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in acı günü! Annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.06.2024 15:27
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Rap müziğinin köklü ve sevilen isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Özyavuz, akciğer kanserine yenik düştü.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in acı günü! Annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti

Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Galiba, Baytar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz, Ateşten Gömlek gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Sagopa Kajmer aldığı acı haberle sarsıldı.

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AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Başarılı sanatçının annesi Serpil Özyavuz yaşamını yitirdi. Uzun zamandır tedavi gördüğü belirtilen Özyavuz mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

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Yaklaşık iki gündür yoğun bakımda tedavi gören Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sagopa Kajmer'in annesinin cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.

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Sagopa Kajmer
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