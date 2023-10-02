Ünlü rapçi Şehinşah sevenlerini korkuttu! Konsere giderken kaza yaptı, sosyal medyadan açıklama geldi

Rapçi Şehinşah sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Konseri için dün İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkan rapçi kaza yaptı.

"SAKARYA YOLUNDA KAZA GEÇİRDİK AMA..."

Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, bir an evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rapçi Şehinşah’ın Ankara’daki konserinde sahne aldığı öğrenildi.

(İHA)

