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Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon’da coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon’da verdiği konserle sevenlerini coşturdu.Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, Trabzon Tren’de verdiği konserle hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon’da verdiği konserle sevenlerini coşturdu.
Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, Trabzon Tren’de verdiği konserle hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Karadenizli sevenleri için özel bir repertuvar hazırlayan Akalın, sahnede kaldığı iki saat boyunca sevenlerini coşturdu.
Özel dansçılarının da kendisine sahnede eşlik ettiği konserde sanatçı, şarkıları ve şovları ile eğlence dolu bir geceye imza attı. Haraketli ve duygusal şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Akalan, Trabzon’a ve Karadeniz’e güzel bir mekan kazandıran Trabzon Tren’in işletme sahiplerine kendisini sevenleriyle buluşturduğu için teşekkür etti.

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