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Ünlü sanatçı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti

24.05.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer 100 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını sosyal medya hesabından "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi." ifadeleriyle duyurdu.

Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı.

Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığı müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı. (AA)

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