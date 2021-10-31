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  4. Ünlü sanatçı Mustafa Keser'den AKM yorumu: Yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Ünlü sanatçı Mustafa Keser'den AKM yorumu: Yıkılıyor diyenlere kapak olsun

31.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenen AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılış törenine ünlü sanatçı Mustafa Keser de katıldı. Keser, "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur. İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar." dedi.

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan Akm binasındaki törene kültür, sanat ve iş dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

"AÇILAMAZ DİYENLERE KAPAK OLSUN"

Son zamanlarda Bülent Ersoy ile yaşadığı tartışmayla gündemde olan ünlü sanatçı Mustafa Keser de törende yer alarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayan Keser şunları söyledi:

"Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur. İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Keser
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