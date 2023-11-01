Ünlü Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'dan duygulandıran paylaşım! "Bazen sadece keşke diyorsun"

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs sebebiyle 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan'ın eşi Buse Varol'un son paylaşımı yürekleri sızlattı.

Buse Varol, 2021 yılında vefat eden Selçuk Tektaş ile olan karesini şu sözler ile paylaştı:

"Bu fotoğrafı çekildiğimiz anı o kadar net hatırlıyorum ki! Çok özledik hem de çok... Bazen sadece 'keşke' diyosun..."

ZORLU GÜNLER YAŞADILAR

Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın eşi Buse Varol ile arası bozulmuştu. Yaşanan onca şeyden sonra Alişan ve ailesi kırgınlıkları atlattı ve yine bir araya geldi.







