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Ünlü şarkıcı ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu

22.10.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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İlk defa Ekim 2018'de isimleri birlikte anılan çift Channing Tatum ve Jessie J yine ayrıldı. Jessie J, Channing Tatum'la ayrıldıklarını twerk yaptığı videoyla duyurdu.

2018 yılından beri bir ayrı bir barışık ilişkileri devam eden Channing Tatum ve Jessie J yine ayrıldı. Ünlü şarkıcı ayrılığı ilginç bir yolla duyurdu. Jessie J, Channing Tatum'la ayrıldıklarını twerk yaptığı videoyla duyurdu.

Amerikalı aktör Channing Tatum ve İngiliz şarkıcı Jessie J, ilişkilerine daha önce defalarca şans daha vermişti.

JESSIE J DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

40 yaşındaki oyuncu ile 32 yaşındaki şarkıcının önceki ayrılıkları hakkında onlara yakın bir kaynak "Channing ve Jessie J'nin farklı odakları ve birbiriyle örtüşmeyen öncelikleri var" demişti.

Jessie J twerk yaptığı videosunu Intagram hesabından paylaştı. İkilinin tam olarak ne zaman ayrıldığı belli değil, ancak Nisan ayında koronavirüs salgınının başlangıcında Jessie J, Tatum’un 40. doğum gününü bir mesajla kutlamıştı.


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